Депутаты готовы взять на поруки Бубенчика, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев"

Парасюк говорит, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика.

Народные депутаты готовы взять на поруки Ивана Бубенчика, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года.

Об этом заявил депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты принять Бубенчика на поруки, передает "Украинская правда".

"Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждает тот вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко (народный депутат от партии "Самопомич" – Ред.)", - отметил он.

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Парасюк сообщил, что сейчас в суде, который выбирает Бубенчику меру пресечения, объявлен перерыв до 21:00, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела.

"Сейчас адвокат изучает дело. Суд отложили до 21:00 сегодняшнего вечера", – сообщил политик.

Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства на Майдане.

"Я был на суде. Отбыл для консультаций с адвокатом", - сказал Парасюк.

Он пояснил, что сейчас в деле Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.

Как сообщал УНИАН, задержанному участнику Революции Достоинства Ивану Бубенчику предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

3 апреля в Facebook появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции Достоинства Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД “Беркут” на Майдане.

Сегодня Печерский райсуд Киева должен избрать активисту меру пресечения.