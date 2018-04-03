Депутаты готовы взять на поруки Бубенчика, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев"

19:55, 03 апреля 2018
Политика
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Сегодня суд будет избирать Бубенчику меру пресечения / фото УНИАН

Об этом заявил депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты принять Бубенчика на поруки, передает "Украинская правда".

"Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждает тот вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко (народный депутат от партии "Самопомич" – Ред.)", - отметил он.

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Парасюк сообщил, что сейчас в суде, который выбирает Бубенчику меру пресечения, объявлен перерыв до 21:00, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела.

"Сейчас адвокат изучает дело. Суд отложили до 21:00 сегодняшнего вечера", – сообщил политик.

Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства на Майдане.

"Я был на суде. Отбыл для консультаций с адвокатом", - сказал Парасюк.

Он пояснил, что сейчас в деле Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.

Как сообщал УНИАН, задержанному участнику Революции Достоинства Ивану Бубенчику предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

3 апреля в Facebook появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции Достоинства Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД “Беркут” на Майдане.

Сегодня Печерский райсуд Киева должен избрать активисту меру пресечения.

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Теги: #суд#майдан#Иван Бубенчик