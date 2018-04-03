Задержанному активисту Майдана Бубенчику предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев"

Прокуратура требует от суда избрать Бубенчику меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Задержанному участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской.

"Ему предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство. Преступление квалифицировано по ст. 115 - "умышленное убийство двух и более лиц" Уголовного кодекса Украины. Хочу заметить, что это еще не обвинение, а подозрение. Есть конкретные действия, есть основания утверждать, что он их совершил. А уже во время следствия будет выясняться, были ли обстоятельства, которые исключают виновность лица, или не были, по кому именно он стрелял, представляли ли эти лица опасность", - сказал Донской.

Кроме того, он добавил, что Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля в уголовном производстве об убийствах правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, однако уклонялся от сотрудничества со следствием.

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"Когда мы хотели провести следственные действия, он сказал, что не считает необходимым приезжать, то есть уклонялся от выполнения процессуальных обязанностей. И поэтому не существует других механизмов привлечь его к следственным действиям, кроме принуждения", - отметил Донской.

Также он добавил, что прокуратура будет требовать от суда избрать Бубенчику меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Кроме того, Донской отметил, что закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года, об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Бубенчику.

"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - подчеркнул прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, в Facebook появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать активисту меру пресечения.

Уголовное производство в отношении гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу. Однако до сих подозрений никому не объявляли.

После побега экс-президента Виктора Януковича 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон, которым запрещено преследование участников Майдана.

Напомним, 18 февраля 2014 года в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединенные в одно большое "Дело Майдана", которая насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Ранее, в 2017 году, начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк озвучил статистику, согласно которой в преступлениях против Майдана судами признаны виновными 48 человек.

По его словам, всего в производствах, которые расследуются ГПУ, сообщено о подозрении в совершении преступлений против Майдана 225 лицам, из которых - 34 чиновники, 137 - работники органов внутренних дел, в том числе 17 следователей, 10 прокуроров, две судьи и 42 гражданские лица-"титушки".

В то же время Горбатюк уточнял, что реально отбывал наказание в виде лишения свободы только один человек.