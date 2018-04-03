Под посольством в Киеве сожгли польский флаг - Варшава отреагировала

Перед посольством Польши в Киеве 2 апреля был сожжен польский флаг.

Польский МИД возмущен сожжением польского флага перед посольством Польши в Киеве.

В связи с произошедшим 2 апреля был вызван заместитель посла Украины в Польше, ему вручили ноту протеста, говорится в заявлении польского МИД.

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В частности, польское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение по поводу демонстративного поведения участников протеста и отсутствия должного ответа со стороны украинских правоохранителей.

В МИД Польши назвали это событие очередным инцидентом "с антипольским подтекстом" на территории Украины.

На инцидент отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он назвал акцию провокационной: "Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди с искренним сердцем никогда не станут глумиться над символами других наций".

Решительно осуждаю провокационную акцию перед Посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварный нападение на нашу дружбу. Люди, которые имеют искреннее сердце, никогда не станут глумиться из символов других наций. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 3, 2018

Как сообщал УНИАН, польские националистические организации 19 марта провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.