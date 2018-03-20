"Действуют в пользу Кремля": Украина отреагировала на акцию польских националистов под посольством

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость", - отмечается в заявлении.

Посольство Украины в Польше осудило акцию польских националистических организаций с "антиукраинской пропагандой".

Как говорится в заявлении ведомства, посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта собрались у посольства в Варшаве и произносили "антиукраинскую пропаганду".

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", - подчеркнуло украинское посольство.

В то же время, как сообщается, к украинскому посольству пришли также поляки, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".

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Как сообщал УНИАН, польские националистические организации в понедельник, 19 марта, провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Это стало ответом на факельный марш во Львове под антипольскими лозунгами, который 4 марта провели праворадикалы. Участники марша, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича (5 марта), заявили, что хотели показать, что «Львов-бандеровский». Они также критиковали польский закон Об институте национальной памяти, известный также как закон о запрете бандеровской идеологии.