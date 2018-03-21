Суд над Януковичем планирует допросить на следующей неделе Азарова и ряд экс-чиновников

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева в течение пяти дней планирует допросить всех свидетелей стороны защиты в уголовном производстве против экс-президента.

Следующее заседание суда по делу о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены состоится 27 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, 27-29 марта Оболонский райсуд Киева допросит бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.

Председательствующий по делу судья Владислав Девятко постановил допросить на заседаниях 27-29 марта бывшего премьер-министра Николая Азарова, бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, бывшего министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками МВД Станислава Шуляк, бывшего командующего ВМС Украины Юрия Ильина, бывшего начальника службы безопасности президента Константина Кобзаря, бывшего сотрудника Управления государственной охраны Сергея Бернадского, бывшего инструктора вертолета AW-139 ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука, бывшего охранника Януковича Дмитрия Иванцова и бывшего начальника штаба охраны президента Владимира Павленко.

"За три дня мы вполне способны допросить 12 свидетелей", - отметил Девятко.

Кроме того, он напомнил, что в свое время суд ежедневно допрашивал по 6 свидетелей стороны обвинения.

Также Девятко добавил, что 4 апреля суд предлагает сторонам процесса обеспечить допрос свидетелей - жителей временно оккупированного Крыма Луговского, Никифорова и Татарикова, а 5 апреля - экспертов Светлану Долинковскую и Анаит Аванесян, а также директора фирмы, охранявшей резиденцию "Межигорье" Анатолия Кобылинского, который может прибыть на судебное заседание.

Кроме того, судья, реагируя на информацию защитников Януковича о том, что 27-29 марта некоторые из них отправятся в командировки, связанные с данным делом, заявил, что это не должно стать основанием для переноса судебных заседаний, поскольку Януковича защищает не один, а несколько адвокатов, и законом не предусмотрено, чтобы все без исключения защитники присутствовали на судебном заседании.

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Также Девятко напомнил, что в любой момент экс-президент может принять участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Кроме того, Девятко сделал замечание адвокатам Януковича. Он отметил, что сегодня они подали около 40 ходатайств, но только 5 из них были обоснованными. И поэтому суд был вынужден почти целый день рассматривать эти ходатайства вместо того, чтобы допрашивать свидетелей.

"Вместо того, чтобы допрашивать свидетелей защиты, мы сегодня целый день занимались рассмотрением ходатайств, большинство из которых оказались необоснованными. Поэтому я прошу на следующее судебное заседание обеспечить допрос свидетелей защиты", - сказал судья.

После этого он объявил перерыв в рассмотрении дела до 10 часов утра 27 марта.

Следует напомнить, что почти всех свидетелей защиты будут допрашивать через видеоконференцсвязь, поскольку, в основном, они находятся в Российской Федерации.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.