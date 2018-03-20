Венгрия выступает против размещения в Берегово батальона украинских военных

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выражает возмущение тем, что, по его словам, в Украине якобы считают венгерское меньшинство «угрозой».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступает против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до одной тысячи солдат.

Как говорится на сайте венгерского МИД, об этом Сийярто заявил сегодня в Брюсселе журналистам в рамках своего участия в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел.

Он сообщил, что на встрече европейских министров выразил обеспокоенность относительно намерения Украины «передислоцировать батальон от около 800 до одной тысячи солдат с востока в город Берегово», в котором проживает больше всего венгров.

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По словам главы МИД Венгрии, «даже еще большее беспокойство вызывает причина этого мероприятия, о чем венгерской стороне пояснило Министерство обороны Украины, как необходимость ввиду угрозы территориальной целостности Украины».

«Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом», - подчеркнул Сийярто.