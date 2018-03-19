В Европарламенте заявили, что ЕС должен возглавить международные переговоры о деоккупации Крыма

16:29, 19 марта 2018
Политика
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Ілюсстрація \ REUTERS

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Он отметил, что вопрос конфликта на Донбассе и аннексии Крыма надо решать тремя путями.

«Первый – следует решительно рассмотреть предложение о размещении там миротворческой миссии ООН, включая российско-украинскую границу... Второе - ЕС должен сделать свое амбициозное предложение относительно своей роли в разрешении конфликта, который, в частности, может означать назначение специального политического посланника ЕС в вопросе войны на Донбассе. И последний пункт. Ситуация в Крыму требует возможного создания международного формата переговоров для достижения деоккупации украинского полуострова», – заявил Макалистер.

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Теги: #Крым#деоккупация#Евросоюз