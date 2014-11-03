Послы стран ЕС завтра соберутся обсудить псевдовыборы боевиков на Донбассе
11:57, 03 ноября 2014Политика
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Комитет по политике и безопасности ЕС, заседающий на уровне послов при Евросоюзе, во вторник обсудит псевдовыборы в ДНР и ЛНР и другие события в Украине.
REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости европейский дипломат.
"Завтра страны-члены обсудят выборы, а также другие события в Украине на заседании Комитета по политике и безопасности", — сказал собеседник агентства.
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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини накануне заявила, что проведенные группировками "ДНР" и "ЛНР" выборы нелегитимны и являются препятствием к урегулированию кризиса.
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