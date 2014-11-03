Послы стран ЕС завтра соберутся обсудить псевдовыборы боевиков на Донбассе

Об этом сообщил РИА Новости европейский дипломат.

"Завтра страны-члены обсудят выборы, а также другие события в Украине на заседании Комитета по политике и безопасности", — сказал собеседник агентства.

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини накануне заявила, что проведенные группировками "ДНР" и "ЛНР" выборы нелегитимны и являются препятствием к урегулированию кризиса.