Штайнмайер: "Выборы" ДНР и ЛНР нарушают минские договоренности

"Надеюсь, что Россия, помимо официальных заявлений, не предпримет ничего для того, чтобы использовать результат выборов в качестве повода к поощрению сепаратистов на деле продолжать свой путь к независимости", - заявил Штайнмайер в понедельник, 3 ноября, в ходе делового визита в Джакарте.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Позиция России вредит процессу разрядки, отметил министр. "Мы будем судить о России по высказываниям - которые президент РФ также повторил в Милане, - что он поддерживает единство Украины и что Россия не станет это единство ставить под вопрос", - продолжил глава немецкой дипломатии.

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Минские договоренности, достигнутые в начале сентября, по-прежнему являются путеводной нитью для дальнейшего развития ситуации, подчеркнул Штайнмайер. Организованное сепаратистами голосование нарушает эти соглашения, "поэтому мы не можем признать эти выборы", подытожил глава МИД ФРГ.