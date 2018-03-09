"Для меня нет большего врага, чем он": Рубан о Медведчуке

Имя Владимира Рубана не раз связывали с участником Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске и кумом российского президента Владимира Путина — Виктором Медведчуком.

Задержанный по подозрению в подготовке масштабных терактов в Украине руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан утверждает, что не контактировал с лидером пророссийской организации "Украинский выбор" и кумом Путина Виктором Медведчуком.

"Он мне не родственник. Для меня нет большего врага, чем он", - сказал Рубан во время суда на вопрос, звонил ли ему Медведчук. Об этом пишет "Украинская правда".

Имя Владимира Рубана не раз связывали с участником Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске и кумом российского президента Владимира Путина - Виктором Медведчуком. СМИ писали, что он был участником организации Медведчука "Украинский выбор", но позже вышел из нее и зарегистрировал общественную организацию "Офицерский корпус". Об этом сообщает "Громадське".

На сайте "Украинского выбора" Медведчука фамилия Рубана упоминается в авторах публикаций, но самих текстов нет.

Существует также партия "Офицерский корпус", ее члены баллотировались в местные советы Киевской области в 2015-м. Кроме Рубана, членом партии является также экс-командир Киевского "Беркута" Геннадий Абрамчук и экс-командир спецподразделения "Титан" Вадим Бартенев.

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На странице ГО "Офицерский корпус" говорится, что ее участники собираются создавать "в рамках действующего законодательства комендатуру по защите объектов инфраструктуры, охраны общественного порядка и личной безопасности" и призывают "неравнодушных" присоединиться.

В интервью "Громадському" в 2015 году соратник городского головы Днепра Бориса Филатова и бывший заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан говорил, что Рубан не является человеком Медведчука и занимается обменом пленными под патронатом именно Днепропетровской ОГА:

"Этот человек провел с нами больше, чем полгода. Поверьте, я не увидел никакой связи (с Медведчуком). Более того, в последнее время Рубана отстранили от этой деятельности, поскольку Медведчук ревнует тех, кто пытается заниматься переговорами и конкурировать с ним на этом поле. Поэтому я совершенно не согласен, что Рубан человек Медведчука, скорее его можно назвать нашим человеком".

В мае 2015 года сайт "Украинского выбора" приводит слова соратника Виктора Медведчука и депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича: "Шуфрич заявил, что глубоко возмущен фактами зарабатывания грязных денег на обмене украинских военнопленных, в чем журналисты неоднократно обвиняли Владимира Рубана".

Отметим, что суд решил арестовать Рубана на два месяца.