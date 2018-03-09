Рубан арестован по решению суда

Под стражей Рубан будет находиться 60 суток, то есть до 6 мая.

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного накануне с оружием неподалеку от границы с ОРДЛО.

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Суд принял решение взять Рубана под стражу без возможности внесения залога на 60 дней. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с военной прокуратурой. После этого заседание закрыли.

Решение суда может быть обжаловано втечение пяти дней.

Под стражей Рубан будет находиться до 6 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся с оккупированных территорий, и в его грузе нашли оружие и боеприпасы. В сообщении о подозрении его обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием.

Рубан обвинения отвергает и утверждает, что был лишь водителем, а об оружии, находящемся в автомобиле ничего не знал.