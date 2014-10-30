СБУ объявила в розыск экс-министра финансов в Кабмине Азарова

Информация о розыске размещена на сайте МВД разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

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В частности, Юрий Колобов разыскивается следственным управлением СБУ как подозреваемый в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса ("присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенная организованной группой").

Согласно информации на сайте МВД, бывший министр в правительстве Николая Азарова исчез из поля зрения украинских правоохранителей 5 августа. В отношении подозреваемого суд выдал разрешение на его задержание с целью привода для избрания меры пресечения.

Георгий Дзекон также подозревается в растрате государственных средств и исчез из поля зрения украинских правоохранителей 2 августа.

Георгий Дзекон известный как руководитель одной из самых сомнительных схем приватизации в Украине - государственного предприятия "Укртелеком", который был куплен малоизвестной компанией ЕСУ, а 4 октября 2013 года "Укртелеком" стал частью группы СКМ. За время правления (с 2004 - по 2011 год) Георгия Дзекона "Укртелеком" превратился из прибыльного телекоммуникационного оператора в убыточного интернет-провайдера.