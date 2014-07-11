"Укртелеком" ликвидирует Utel и еще 3 филиала

Кроме этого будут ликвидированы киевские филиалы "Дирекция развития инфраструктуры", "Центр последипломного образования" и филиал централизованной продажи услуг оператора.

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Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, это решение было принято наблюдательным советом 10 июля с целью оптимизации бизнеса и исключения дублирующих с аппаратом управления компании функций.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Фонд государственного имущества предоставил разрешение собственнику контрольного пакета акций "Укртелекома" - компании "ЕСУ" - на выделение подразделения мобильной связи Utel в отдельное юридическое лицо "ТриМоб", которое на сегодняшний день является единственным в Украине оператором мобильной связи в стандарте 3G.