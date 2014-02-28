Колобов отрицает наличие счетов в Швейцарии

В связи с этими пресс-служба Юрия Колобова сообщает, что Колобов не имеет никаких счетов в Швейцарской конфедерации, о чем и сообщил в телефонной беседе послу Швейцарии Кристиану Шьоненбергеру.

В свою очередь, по данным пресс-службы Колобова, посол заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, ответ на нее будет дан посольством официально в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Швейцария и Австрия обнародовали списки бывших украинских чиновников, чьи счета будут заблокированы.

В частности, в списки обеих стран попали следующие бывшие украинские должностные лица: Виктор Янукович, Александр Янукович, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Михаил Добкин, Геннадий Кернес, Александр Клименко, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка и Елена Лукаш.

Кроме того, Швейцария включила в список Раису Богатыреву, Юрия Иванющенко, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Юрия Колобова, Владимира Козака, Николая Присяжнюка и Александра Ефремова.

В тоже время, Австрия добавила в свой список Валерия Коряка (бывший руководитель киевской милиции), Александра Попова, Станислава Шуляка, Владимира Сивковича, Александра Якименко и Юрия Иванющенко.