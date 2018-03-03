"Нафтогаз" готов участвовать в переговорах Украина-ЕС-Россия по выполнению решений Стокгольмского арбитража

В национальном нефтегазовом холдинге считают, что Россия активно использует газ в качестве геополитического оружия.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» готов участвовать в переговорах в формате Украина-ЕС-Россия по вопросам выполнения решений Стокгольмского арбитража, согласно которым «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

Об этом говорится в заявлении «Нафтогаза», распространенном его пресс-службой. «Нафтогаз» приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии о проведении переговоров для выполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС. Компания готова присоединиться к таким переговорам в ближайшее удобное для всех сторон время», - сообщили в холдинге.

В «Нафтогазе» считают, что действия «Газпрома» после получения решения арбитража, когда он снизил давление газа на входе в украинскую газотранспортную систему, были негативно восприняты в ЕС.

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«По мнению западных комментаторов, позиция «Газпрома» противоречит духу и практике общепринятых коммерческих отношений между поставщиками и потребителями. По сообщениям СМИ, использование газа для давления на контрагентов негативно сказалось на восприятии российского проекта «Северный поток – 2» в Германии», - заявили в пресс-службе.

По словам главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, демарш «Газпрома» продемонстрировал европейскому сообществу то, о чем «Нафтогаз» давно предупреждал: Россия активно использует газ как геополитическое оружие.

«Мы надеемся, что в ЕС убедились: никакие потоки (газопроводы в обход территории Украины – УНИАН) с «Газпромом» строить нельзя», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решению Стокгольмского арбитража.