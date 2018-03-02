Еще 4 украинских пограничников считаются без вести пропавшими – Слободян

Слободян подчеркнул, что их судьба остается неизвестной.

На данный момент без вести пропавшими считаются четыре военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает помощник главы Госпогранслужбы, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, комментируя освобождение из российского плена Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, пишет Украинская правда.

"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести", - пишет он в Facebook.

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Как сообщалось, 2 марта на админгранице с оккупированным Россией Крымом двух сотрудников украинской Госпогранслужбы Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака обменяли на двух российских пограничников, которые были задержаны в июле 2017 года.

Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал подчеркнул, что велись очень сложные переговоры со страной-агрессором, а вопрос возвращения пограничников решал непосредственно верховный главнокомандующий.