Похищенных российскими спецслужбами двоих украинских пограничников вернули в Украину

Пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня находились в российском СИЗО 4 месяца.

Похищенных в октябре 2017 года Федеральной службой безопасности РФ двух украинских пограничников вернули в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале Верховной Рады сообщила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба Украины доложили президенту Украины, что Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак вернулись в Украину.

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Геращенко поздравила семьи заложников. "Дорогие Игорь и Богдан, мы счастливы, что через несколько часов вы будете в Киеве", - сказала она.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал освобождение из российского плена украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

«Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их в Сумской области 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой», - написал Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, обмен произошел около 11.00 на нейтральной территории вблизи пункта пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе. Российской стороне отдали задержанных 30 июня 2017 года на Херсонщине сотрудников ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Встретил пограничников председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал. Он также по спецсвязи доложил президенту о завершении процесса обмена.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.