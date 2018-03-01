МХП Юрия Косюка и другие крупнейшие агрохолдинги снова получат большую часть дотаций - эксперты

По данным ГФС, в 2017 году лидером по получению госдотаций был «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка

Большую часть государственных дотаций на поддержку аграрного сектора Украины на 2018 год снова получат крупнейшие агрохолдинги, среди которых и Мироновский хлебопродукт (МХП) Юрия Косюка, а малый и средний бизнес останется в стороне.

Об этом сообщил УНИАН внефракционный народный депутат, член Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк.

«На 2018 год мы снова видим, что немаленькая сумму закладывается на поддержку аграриев - около 4 млрд на программы животноводства. Однако, механизмы распределения дотаций прописаны таким образом, что прошлогодняя ситуация вероятнее всего повторится», - сказал Лабазюк, уточнив, что в прошлом году малые и средние предприятия не получили вообще ни копейки поддержки, а дотации были распределены в основном среди крупнейших холдингов страны. Особенно в выигрыше оказались крупнейшие производители курятины.

Читайте такжеВ июле аграрии получили дотации на 400 миллионов, из них 132 — Косюку«Два больших предприятия по итогу 2017 года съели практически все эти деньги», - отметил депутат.

По словам Лабазюка, агропромышленный комплекс Украины в течение уже двух лет теряет существенную сумму средств из-за отмены правительством спецрежима по НДС и тогда аграриям обещали компенсировать потери в виде разных дотаций и программ, однако ничего не сделано.

По данным депутата, правительство отказывается внести изменения в порядок распределения дотация, чем только удовлетворяет потребности крупных агрохолдингов. Однако в итоге от проведения такой политики проиграет вся страна, поскольку неполучение дотаций малым и средним бизнесом в сельском хозяйстве приведет к значительному сокращению поголовья в животноводстве.

Руководитель компании «Робимакс-Агро" (Хмельницкая обл.) Алим Мищук на пресс-конференции в УНИАН также заявил об абсолютно ущербной и неэффективной политике распределения дотации среди аграриев, поскольку правительство предпочитает поддерживать только тех, кто и так богатый.

«Для чего нам программы, которыми мы не можем воспользоваться, зачем нам программы, благодаря которым Косюк (Юрий Косюк является главой правления одного из крупнейших агрохолдингов в Украине «Мироновский хлебопродукт» - УНИАН) берут деньги, а мы - мелкие и средние фермеры, до них добраться не можем? В этом случае мы готовы отказаться от таких дотаций», - заявил Мищук.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов объяснил УНИАН, что согласно утверждённому Кабмином порядку распределения дотаций в агросекторе, львиная доля дотации идет на компенсацию тела кредита, процентов по нему и компенсацию расходов на строительство уже по сути новых построенных комплексов.

Учитывая, что крупные холдинги имеют средства и возможность брать кредиты на строительство новых комплексов, поэтому, по словам Соколова, они и в основном получают дотации из бюджета.

«Чтобы ответить на вопрос, кто больше всего получит дотаций в 2018 году, нужно обратить внимание на то, у кого есть проекты комплексов и у кого уже есть почти готовый комплекс, который осталось ввести лишь в эксплуатацию», - отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

«Согласно бюджету на 2018 год, та программа, на которую выделено больше всего денег (программа на поддержку животноводства с объемом финансирования 4 млрд грн – УНИАН) предполагает 30%-ную выплату компенсации стоимости строительства новых комплексов, размер которой - до 500 млн грн на один объект. Подчеркиваю, один объект. Просто кто-то сейчас имеет у себя в кармане 1-2 комплекса и опять заберет миллиарды себе, а остальные останутся не у дел», - уточнил Соколов.

По его словам, существующая ныне программа дотаций нецелесообразна и никакого стимулирующего эффекта для отрасли не оказывает, поскольку выплата компенсации предполагается за уже построенные объекты, решение по постройке которых принимались ранее. Новых объектов от выделения компенсации, по его словам, не появится точно.

«Никакого смысла в этих программах поддержки нет, кроме того, чтобы кому-то сделать приятно. Мы считаем, что это просто раздача денег тем, кто «выиграл в лотерею» или же тем, кто учувствовал в прописывании условий для собственного выигрыша», - сказал Соколов.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, которая предусматривает выделения дотаций в размере 6,3 млрд. грн. Из этой суммы 4 млрд предусмотрены на поддержку животноводства, а остальная часть средств – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

Группа компаний «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка уже несколько лет является абсолютным лидером по получению с бюджета аграрных дотаций. Согласно данным ГФС, только по итогам трех кварталов 2017 года «Мироновский хлебопродукт» получил 1,25 млрд грн господдержки.

Осенью 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде и реагируя на критику со стороны народных депутатов, по поводу дотирования с бюджета в основном крупных агрохолдингов, включая МХП, пообещал обещал изменить механизм распределения дотацию аграриям. Однако пока механизм распределения дотаций остается неизменным.

В марте 2017 года «Мироновский хлебопродукт» анонсировал строительство биогазового комплекса в рамках запланированного расширения Винницкого птицекомплекса.

В декабре на эти Европейский банк реконструкции и развития предоставил МХП кредит в размере 25 млн евро.