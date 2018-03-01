Рабинович подаст в суд на Кабмин из-за решения КС о незаконности налогообложения пенсий

Рабинович потребовал от правительства незамедлительной реакции на решение Конституционного суда.

После решения Конституционного суда Украины о незаконности налогообложения пенсий власть обязана пересчитать выплаты и возместить людям незаконно отобранные деньги.

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Вчера Конституционный суд Украины признал незаконным налогообложение пенсий. Однако никто не поднял вопрос о людях – как вернуть пенсионерам те средства, которые разными правительствами в течение нескольких лет отбирались у них незаконно. И кто понесет ответственность за это незаконное решение» – написал политик.

Рабинович потребовал от правительства незамедлительной реакции на решение Конституционного суда, которое вступило в силу и обжалованию не подлежит.

«Необходимо немедленно пересчитать пенсии и вернуть до копейки все тем людям, у которых незаконно несколько лет отнимали деньги с и без того нищенских пенсий», – подчеркнул глава партии «За життя».

Кроме того, он считает необходимым «найти виновных».

«Необходимо сообщить людям, кто понесет наказание за нарушение Основного Закона (Конституции) Украины. Имеющая совесть власть обязана извиниться перед людьми – а по большому счету, объявить о своей несостоятельности! Партия «За життя» заявляет официально: мы подаем иск в суд на Кабинет министров с требованием о немедленном исполнении решения Конституционного суда Украины и перерасчете пенсий, а также о наказании виновных за неконституционные действия» – написал Рабинович.