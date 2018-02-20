В МИД рассказали, когда Украина подсчитает нанесенный Россией ущерб за оккупацию Крыма

В Министерстве иностранных дел Украины не стали спекулировать суммой причиненного ущерба, которая достигает миллиардов.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что Украина оставила за собой право подсчета нанесенного Россией ущерба в результате оккупации Крыма на завершающем этапе спора с РФ о нарушении ею Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала».

Дипломат рассказала, что если Украина в рамках инициированного спора с РФ о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву сможет доказать, что международный арбитраж должен по юрисдикции рассматривать это дело, то тогда встанет вопрос доказательства Украиной нанесенного действиями РФ ущерба в результате оккупации Крыма.

"Доказательство ущерба мы, в принципе, уже начали. Эта работа, она продолжается. Потому что ущерб - он не прекращается. И Российская Федерация продолжает нарушать наши права. Поэтому мы заявили об этом ущербе, но оставили за собой право подсчитать все убытки, связанные с узурпацией прав Украины уже на конечном этапе рассмотрения дела", - заявила Зеркаль.

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При этом, она не стала называть точную сумму ущерба, который Россия нанесла Украине в результате захвата Крыма. По словам Зеркаль, она не будет "спекулировать миллиардами".

"Но, несмотря на то, что мы теряем ежегодно только добычи газа где-то около 2 миллиардов кубов, то есть нетрудно подсчитать. Это только газ. А еще у нас могли быть доходы от тех скважин, из которых планировалось начать добычу газа. Еще планировалось заключить соглашения о распределении продукции с Exxon Mobile ...", - заявила Зеркаль, и сказала, что в итоге получится "достаточно большая сумма".

Также она сказала, что в этом деле также фигурируют так называемые "вышки Бойко".

"Поскольку мы говорим, что Россия нас лишила возможности пользоваться нашими природными ресурсами, и фактически украла наше имущество. И "вышки Бойко" так же, как и возможность физического доступа к этим платформам, являются частью нашего иска как государства, поскольку государство не получает прибыли от использования своего имущества", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина подала в Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

*** 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву. В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе права на природные ресурсы континентального шельфа.

Украинская сторона должна была до 19 февраля 2018 года предоставить в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В МИД ожидают окончательного решения международного трибунала о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву не ранее 2021 года.