По данным экзит-полла в 200-м округе побеждает Антон Яценко

Несмотря на грязную пиар-кампанию, которая активно применялась против народного депутата Украины, беспартийного самовыдвиженца Антона Яценко, он является лидером среди кандидатов в народные депутаты Украины в 200-м одномандатном избирательном округе.

"Люди сказали свое слово. Несмотря на все провокации, жители округа сделали свой выбор и нужно уважать мнение людей. Благодарен всем жителям округа за поддержку. Знайте, что я и в дальнейшем буду работать для вас, как и работал", - прокомментировал результаты экзит-полла Антон Яценко. - "С целью защиты результатов выборов мы обнародуем результаты экзит-полла, который проводила RGB GROUP".

Кроме того Антон Яценко обратился к своим оппонентам, которые пытались сорвать выборы.

"Обращаю внимание оппонентов, которые настроены на срыв выборов, что сегодня на 200 одномандатном избирательном округе работают международные организации и представители ОБЕЄ. Также прошу представителей СМИ довести результаты экзит-полла до людей, чтобы не допустить фальсификации со стороны оппонентов", - отметил Антон Яценко.