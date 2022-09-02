В октябре ожидается бабье лето, а ноябрь принесет нам первый мороз и снег.

Начало осени будет достаточно теплым, но местами ожидаются дожди. В октябре ожидается повышение температуры - придет бабье лето. В ноябре в Украине будет репетиция зимы - придут первые морозы и снег.

Такой прогноз на осень озвучил народный синоптик Владимир Деркач, пережає "Телеграф".

В сентябре в Украине ожидается частая смена погоды. По словам народного синоптика, первая декада месяца принесет ветры и умеренные осадки, несколько прохладных дней стоит ждать в начале месяца. Теплая и сухая погода продлится почти до середины сентября. После 20 сентября ожидаются дожди и понижение температуры.

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Погода в октябре

Погожие дни в начале месяца немного испортят небольшие осадки, а дальше потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое затронет и начало второй декады. Примерно после праздника Покрова (14 октября), отмечает Деркач, понемногу будет холодать, вырастет возможность слабых осадков. Ночи станут холодными, но температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Последняя десятидневка октября значительного тепла не предусматривает, но ожидаются 2-3 более теплых дня.

Погода в ноябре

По данным народного синоптика, последний месяц осени покажет плавный переход от ранней и зрелой осени в позднюю. Еще в начале ноября погода будет достаточно комфортной, однако примерно с середины этого периода придет похолодание, задождит и даже возможен мокрый снег. Деркач отметил, что погода будто проведет репетицию перехода в зиму. В середине месяца будет сухо, ожидается несколько теплых дней. Последняя десятидневка снова принесет понижение температуры. Народный синоптик отметил, что возможны первые морозы. После этого осадки усилятся, в основном в виде снега или мокрого снега. Поэтому, по словам народного синоптика, украинцев ожидает достаточно зимнее окончание осени.

Напомним, погода в сентябре В 2022 году будет теплее нормы, а осадков ожидается немного меньше, чем обычно.

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