По прогнозам синоптиков, в этом году октябрь в Украине ожидается вполне обычным.

Погода в октябре в этом году ожидается в пределах нормы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 5-11° тепла, что близко к норме", - говорится в сообщении.

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Также, по данным синоптиков, месячное количество осадков в октябре ожидается 26-58 мм, в Карпатах местами 68-88 мм, что также в пределах нормы.

Погода в октябре: прогнозы синоптиков

По данным мирового погодного портала wisemeteo, в этом году погода в октябре в Киеве будет прохладной, но солнечной. В целом по сравнению с осенью 2021 года осень осень в этом году будет более сухой.

В октябре же температурный фон в Киеве будет низким. По данным портала, в начале месяца ожидается теплая сухая погода. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до 19°. Однако-это прохладнее, чем в октябре 2021 года.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, погожие дни в начале октября в Украине немного испортят небольшие осадки. Дальше потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое затронет и начало второй декады. Примерно после праздника Покрова (14 октября) понемногу будет холодать, возрастет возможность слабых осадков. Ночи станут холодными, но температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Последняя десятидневка октября значительного тепла не предусматривает, но ожидаются 2-3 более теплых дня.

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