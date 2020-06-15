В Турции от землетрясения погиб человек, не менее 18 получили ранения

03:30, 15 июня 2020
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Во время землетрясения рухнула наблюдательная башня.

Землетрясение всколыхнуло Турцию / Фото Flickr, Matt Katzenberger
Землетрясение всколыхнуло Турцию / Фото Flickr, Matt Katzenberger

В Турции из-за землетрясения магнитудой 5,7 балла, произошедшего на востоке страны, пострадали по меньшей мере 18 человек, один человек погиб.

Об этом заявил президент республики Фуат Октай, пишут "РИА Новости".

"В результате землетрясения пострадали 18 человек. Среди них нет ни одного в критическом состоянии", - сказал он.

В Ивано-Франковской области произошло второе за сутки землетрясение

Тем временем губернатор Бингол, где были зафиксированы подземные толчки, сообщил, что во время землетрясения упала наблюдательная башня, были ранены двое охранников, один из них впоследствии скончался.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, после землетрясения произошло 46 афтершоков с меньшей магнитудой.

Сейчас устанавливаются убытки, нанесенные стихийным бедствием.

Как сообщал ранее УНИАН, накануне сообщали о троих раненых в результате землетрясения в стране.

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