В Турции произошло землетрясение: минимум трое пострадавших

19:12, 14 июня 2020
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На востоке страны, где произошло землетрясение, рухнула наблюдательная башня жандармерии

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Бингёль на востоке Турции.

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Об этом сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.

"По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингёль, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили лёгкие ранения", - говорится в заявлении Сойлу.

Он добавил, что поиск пострадавших продолжается.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области произошло два землетрясения за сутки.

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Теги: #погода#землетрясение#Турция
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