В Турции произошло землетрясение: минимум трое пострадавших
На востоке страны, где произошло землетрясение, рухнула наблюдательная башня жандармерии
По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Бингёль на востоке Турции.
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Об этом сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.
"По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингёль, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили лёгкие ранения", - говорится в заявлении Сойлу.
Он добавил, что поиск пострадавших продолжается.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области произошло два землетрясения за сутки.
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