Информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала.

В Румынии, с которой граничит Одесская область, произошло землетрясение, толчки от которого ощутили в областном центре. Как передает корреспондент УНИАН, примерно в 17:42 ощущались несколько толчков.

В частности, на 5-м этаже тряслась мебель, "звенела" посуда, по карнизам "ездили" шторы. Люди, находившиеся в соседней комнате, говорят, что диван, на котором они сидели, напомнил палубу судна во время шторма.

Похожие сообщения сейчас делают другие жители города, особенно испугались жители "высоток".

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что, по предварительной информации, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

"Его почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине, в частности в Одессе. Информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала", - заявил Труханов.

В то же время в Главном центре специального контроля сообщили, что землетрясение также произошло на Тайване.

"Источник землетрясения находится на побережье острова Тайвань, на глубине 21 км. По классификации землетрясений относится к "сильным". Большинство людей испуганы и выбегают из помещений. Многие люди с трудом держатся на ногах. Колебания отмечаются водителями отдельных автомобилей. Звонят большие колокола. В отдельных случаях - оползни проезжих частей дорог на крутых склонах и трещины на дорогах", - говорится в сообщении.

Говорится, что также произошло нарушение стыков трубопроводов, трещины в каменных заграждениях. На поверхности воды образуются волны, вода становится мутной в связи с поднятием ила. Меняется уровень воды в колодцах и дебит родников. В некоторых случаях образуются новые, или пропадают существующие источники воды. Отдельные случаи оползней на песчаных и каменных берегах рек.

Непогода в Европе - детали

Напомним, циклон "Борис" принес огромное количество дождей в Центральную и Восточную Европу. Страдает от стихии ряд стран, в результате наводнения в Польше утонул один человек, в Румынии погибли пятеро, нескольких граждан Чехии объявили пропавшими без вести. В ряде областей Украины на субботу объявляли повышенный уровень опасности. В частности, в Карпатах и на Закарпатье - II уровень из-за значительных дождей, а в западных, Винницкой и Одесской областях предупреждали о значительных дождях и грозах, из-за чего объявлен I уровень опасности.

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