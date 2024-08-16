Специалисты предупреждают, что в ближайшие дни остров опять может трясти.

Тайвань пострадал от двух сильных землетряения, но это еще не конец. Ученые предупреждают, что новые сильные толчки могут произойти в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

Вечером 15 августа у северо-восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7. А сегодня, 16 августа, на востоке острова произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Землетрясение было настолько сильным, то ощущалось и в столице Тайваня - Тайбэе. Власти заявили, что метро в городе продолжало работать, но на более низкой скорости.

В метеорологической службе предупреждают о подземных толчках, которые могут достичь магнитуды 5,5 в ближайшие несколько дней. Около дюжины землетрясений было зафиксировано около Хуаляня с момента сильного толчка сегодня утром.

Синоптики также предупредили о риске оползней в горных районах после дождливых дней.

Тайвань находится недалеко от стыка двух тектонических плит и подвержен землетрясениям.

В апреле Хуалянь пострадал от сильнейшего землетрясения на Тайване как минимум за 25 лет. Девять человек погибли и более 900 получили ранения.

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