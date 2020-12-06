В Грузии произошло землетрясение магнитудой в 3 балла

Подземные толчки произошли в 21:33.

Эпицентр землетрясения находился в деревне Мамишлари / Flickr, Matt Katzenberger

В юго-восточном регионе Грузии произошло землетрясение магнитудой в 3 балла.

Читайте также В трех областях Украины зафиксировали землетрясенияИнформация об этом опубликована в грузинском национальном центре сейсмического мониторинга.

По словам сейсмологов, глубина подземных толчков достигала 12 км.

Подземные толчки произошли в 21:33 вблизи села Мамишлари в регионе Квемо Картли в 15 километрах к западу от райцентра Дманиси.

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