Во вторник, 29 июня, в Киеве ожидается пасмурная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура воздуха ночью составит +19°, днем столбики термометров поднимутся до +26°.

Скорость ветра 4,8 - 5,8 м/с. Атмосферное давление пониженное - 744 мм ртутного столба. Без осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская