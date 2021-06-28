Завтра в Киеве будет комфортная температура / фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 29 июня, в Киеве ожидается пасмурная погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Температура воздуха ночью составит +19°, днем столбики термометров поднимутся до +26°.
Скорость ветра 4,8 - 5,8 м/с. Атмосферное давление пониженное - 744 мм ртутного столба. Без осадков.
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