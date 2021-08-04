По данным метеорологов, погода в Украине становится более неустойчивой.

По данным метеорологов, лесные пожары бушующие в Европе, повлияли на погоду в Украине.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду (в Украине - УНИАН), она становится более неустойчивой и сложнее в прогнозировании", - пояснили специалисты.

Как сообщал Погода УНИАН, в Греции фиксируют рекордную жару, которая провоцирует масштабные лесные пожары. Так в городе Лангадас, недалеко от Салоник на севере Греции, 3 августа была зафиксирована самая высокая температура в стране - 47,1 градуса по Цельсию.

В стране сожжены десятки домов, 7 человек госпитализированы с проблемами дыхания, началась эвакуация населения. В результате пожара была повреждена энергосистема, что представляет серьезную опасность для электроснабжения в некоторых частях столичного региона.

Пожар также нарушил работу поездов, часть национальных автомагистралей перекрыта.

Как сообщал Погода УНИАН, 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

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30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

В ликвидации пожаров привлечены тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.

В связи с лесными пожарами власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.

Масштабные лесные пожары бушуют в Хорватии. Огонь поглотил уже около 800 гектаров леса.

Леса пылают в районе поселка Горни-Сегет, в Дриновцах, Шибенско-Книнском и Задарском уездах. Огонь поглотил заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников, а также оливковые рощи и сосновые леса.

Пожары приблизились к одной из государственных дорог и жилых домов, но эвакуация населения не проводится. На утро 3 сентября удалось частично восстановить движение на перекрытой дороге.

Автор: Екатерина Лиманская