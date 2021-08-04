В результате стихии пострадали 7 человек.

В Греции продолжают бушевать лесные пожары. Десятки домов сожжены, 7 человек госпитализированы с проблемами дыхания.

Об этом сообщает REUTERS.

По данным издания, во вторник огонь бесконтрольно бушевал к северу от Афин, сжигая дома. Спасатели боролись с 81 лесным пожаром во время сильнейшей волны жары в Греции за более чем 30 лет.

С наступлением ночи более 500 пожарных при помощи девяти вертолетов, семи самолетов и 305 полицейских в густой растительности тушили пожар на нижних склонах горы Парнита.

"Это трудный день для страны, у нас был 81 лесной пожар за последние 24 часа из-за экстремальных погодных условий", - цитирует агентство заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса.

Как сообщается, в последние дни температура выше +40 градусов и ветры раздули лесные пожары в различных районах Греции. Во вторник в некоторых местах была зафиксирована температура выше +46 градусов.

Началась эвакуация

По данным агентства, власти вывезли ценные вещи из бывшего королевского поместья в Татой, а служба гражданской защиты приказала жителям Олимпийской деревни покинуть свои дома. Они могли останавливаться в определенных гостиницах за счет государства.

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Семь человек были доставлены в больницу с проблемами дыхания.

Ранее детей эвакуировали из летнего лагеря, а жителям приказали покинуть свои дома в пригородах Варымпопи, Адамес и Фракомакедонес, примерно в 20 километрах к северу от центра Афин.

Конные клубы выпускают лошадей, спасаясь от огня.

Как сообщается, в результате пожара была повреждена энергосистема, что представляет серьезную опасность для электроснабжения в некоторых частях столичного региона.

Пожар также нарушил работу поездов, часть национальных автомагистралей перекрыта.

Как сообщал Погода УНИАН ранее, из-за распространения огня власти Греции начали эвакуацию пригорода Афин Варимбомби.

Пожары в Греции: что необходимо знать

28 июля 2021 года появилась информация о том, что в Греции вспыхнули лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.

Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражали беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что никто из украинцев не пострадал из-за масштабного пожара в пригороде Афин.

Автор: Екатерина Лиманская