Огонь уже охватил около 800 гектаров леса.

Масштабные лесные пожары бушуют в Хорватии. Огонь поглотил уже около 800 гектаров леса.

Об этом сообщает местное издание DalmacijaDanas.

Леса пылают в районе поселка Горни-Сегет, в Дриновцах, Шибенско-Книнском и Задарском уездах. Огонь поглотил заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников, а также оливковые рощи и сосновые леса.

Пожары приблизились к одной из государственных дорог и жилым домам, но эвакуация населения не проводится. На утро 3 сентября удалось частично восстановить движение на перекрытой дороге.

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Лесные пожары в Турции

28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

В ликвидации пожаров задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.

В связи с лесными пожарами власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.

Ответственность за пожары в Турции взяла на себя курдская организация.

Позже в Сети показали ужасающие фото выгоревшей Турции после масштабных лесных пожаров.

Автор: Анастасия Горбачева