Вчера в столице ухудшилась видимость, жители жаловались на плохое самочувствие и проблемы с дыханием.

22 июня в Киеве было зафиксировано ухудшение метеорологической видимости.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины.

"Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в Киеве, что повлекло выдувания из дорожного покрытия улиц и мелкодисперсной пыли, а также повышение влажности воздуха, которое способствует ухудшению горизонтальной видимости", - добавили в ведомстве.

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По данным ГСЧС, эта ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан.

"Остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время", - сообщили спасатели.

Пыльная буря в Киеве

Жители и гости Киева 22 июня заметили в городе странный туман.

Туман наблюдается по всему Киеву примерно с 12:00. Видимость упала до нескольких километров. При этом жители и гости столицы жаловались на плохое самочувствие и проблемы с дыханием.

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Автор: Екатерина Лиманская