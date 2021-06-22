Жители и гости Киева 22 июня заметили в городе странный туман. Возможной причиной природного явления стала пылевая буря.
Об этом сообщает синоптик Валерий Латуха в Facebook.
По словам синоптика, Киев накрыла пылевая буря, которую принес ветер из астраханских степей.
Туман наблюдается по всему Киеву примерно с 12:00. Видимость упала до нескольких километров. При этом жители и гости столицы жалуются на плохое самочувствие и проблемы с дыханием.
Как ранее сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о возникновении пылевых бурь из-за сухой и жаркой погоды.
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