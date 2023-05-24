Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о грозах во многих областях страны.

На сегодня, 24 мая, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, во многих областях ожидаются грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

"24 мая днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях грозы", - говорится в предупреждении.

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Погода 24 мая - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность.

Днем в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-восточный (в западных и восточных областях - юго-восточный), 5-10 м/с. Температура днем составит 20-25°, на юге Одесской области воздух прогреется до 28°; в Карпатах столбики термометров будут показывать 13-18°.

Погода в Киеве и области

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Днем по области местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура по области днем 20-25°, а в Киеве воздух прогреется до 23-25°.

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