На сегодня, 24 мая, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, во многих областях ожидаются грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
"24 мая днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях грозы", - говорится в предупреждении.
Погода 24 мая - прогноз на сегодня
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность.
Днем в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер северо-восточный (в западных и восточных областях - юго-восточный), 5-10 м/с. Температура днем составит 20-25°, на юге Одесской области воздух прогреется до 28°; в Карпатах столбики термометров будут показывать 13-18°.
Погода в Киеве и области
На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Днем по области местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура по области днем 20-25°, а в Киеве воздух прогреется до 23-25°.