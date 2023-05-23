Дожди никак не повлияют на температуру - в Украине 24 мая будет тепло.

В среду, 24 мая, осадков в Украине станет больше. Дожди, местами с грозами, ожидаются на юге, востоке, в большинстве центральных областей, местами на севере, а также на Закарпатье. Столбики термометров в большинстве областей покажут комфортные +21°...+25°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Тернополе 24 мая ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +20°, пасмурно, дожди с грозами.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +10°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +11° днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, легкий дождь.

В Одессе 24 мая - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +23°, гроза.

В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, гроза.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+20°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°, ливень.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

Приметы 24 мая

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: мокро на Мокия - жди лета еще мокрее.

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