24 мая во многих областях Украины пройдут дожди и грозы / фото Melk Hagelslag, Pixabay

В среду, 24 мая, осадков в Украине станет больше. Дожди, местами с грозами, ожидаются на юге, востоке, в большинстве центральных областей, местами на севере, а также на Закарпатье. Столбики термометров в большинстве областей покажут комфортные +21°...+25°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +22°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.
  • В Тернополе 24 мая ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +20°, пасмурно, дожди с грозами.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
  • В Виннице завтра будет +10°...+25°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +11° днем +24°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, легкий дождь.
  • В Одессе 24 мая - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +23°, гроза.
  • В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, гроза.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+23°, небольшая облачность, гроза.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°, гроза.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+20°, сильный дождь.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°, ливень.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
24 мая часть Украины накроют дожди и грозы / фото УНИАН

Приметы 24 мая

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: мокро на Мокия - жди лета еще мокрее.

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