В среду, 24 мая, в Киеве установится отличная весенняя погода. Будет и не холодно, и не жарко. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице будет около +15°...+16°, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных +25°. В течение дня ожидается практически безоблачная сухая погода.
Ветер ожидается северного направления, его скорость составит 1,3 - 2,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 746-747 миллиметров ртутного столба.
Погода 24 мая
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +22°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.
В Тернополе 24 мая ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +20°, пасмурно, дожди с грозами.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
В Виннице завтра будет +10°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +11° днем +24°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, легкий дождь.
В Одессе 24 мая - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +23°, гроза.
В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, гроза.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+23°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+20°, сильный дождь.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°, ливень.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.