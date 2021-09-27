В ближайшее время погоду в Украине будет определять антициклон по имени Liobа.

В ближайшее время в Украину приедет антициклон Liobа, который и будет определять погоду в стране.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.

В частности, завтра в Украине будет преобладать сухая воздушная масса, сообщила синоптик.

"Разве что остатки атмосферного фронта обусловит во вторник небольшие периодические дожди на Полтавщине, Харьковщине, Сумщине, а также какой-то дождь пройдет в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковщины и Закарпатья", - отметила она.

До конца недели синоптик прогнозирует в Украине сухую и солнечную погоду.

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"Ближайшей ночью ожидается +5...+12 градусов, в течение дня в Украине потеплеет до +10...+16 градусов, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье", - рассказала она.

Погода в Киеве

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве 28 сентября и в течение всей недели будет преобладать сухая малооблачная погода без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+15 градусов.

"Словом, осень подходит к вершине, когда уже явно не жарко, нет депрессивных голых дождей, есть много солнца", - резюмировала синоптик.

Напомним, украинцев в этом году ожидает холодная погода в октябре - прогнозируются дожди и заморозки.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в этом году в Украине может быть два "бабьих" лета, одно из которых уже было.

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Автор: Екатерина Лиманская