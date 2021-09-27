После продолжительного периода похолодания и дождей в Украину возвращается стабильная в меру теплая погода.

Неделя в Украине будет по-осеннему теплой. Столбики термометров будут подниматься до +15°...+17°. Однако ночи теплом не порадуют, местами температура будет опускаться до 0°...+2°. Всю неделю ожидается солнечная погода или небольшая облачность, лишь во вторник, 28 сентября, в Сумской области возможны небольшие дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с теплой погоды. Практически по всей стране ожидается солнечная погода и небольшая облачность, лишь на востоке и севере страны местами будет пасмурно. Температура ожидается на уровне +14°...+18°.

Во вторник, 28 сентября, сохранится практически такая же погода, лишь солнца станет меньше. По всей стране ожидается небольшая облачность. Температура будет держаться на уровне +13°...+17°. В Сумской области - небольшие дожди.

В среду, 29 сентября, температура в Украине чуть снизится. В большинстве областей ожидается +12°...+14°, лишь в южных и западных местами столбики термометров будут подниматься до +15°...+17°. Также на востоке, местами на севере и в центре страны ночью ожидается 0°...3°.

Последний день сентября в этом году порадует украинцев теплом и солнцем, небольшая облачность будет лишь на западе страны и в некоторых центральных областях. Ночи по-прежнему будут холодными, а вот днем столбики термометров подскочат до +15°...+17°.

1 октября погода в Украине существенно не изменится. На Левобережье будет много солнца. Температура будет на уровне +14°...+16°.

Выходные также порадуют Украинцев в меру теплой и стабильной погодой. В субботу, 2 октября, практически по всей стране ожидается небольшая облачность, +13°...+17°. А уже в воскресенье, 3 октября, все западные области и местами северные и центральные зальет теплым осенним солнцем. Без осадков.

Народный прогноз на неделю

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая. Птицы дружно улетели в теплые края - ждать суровой зимы. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень.

28 сентября - день Никиты Гусятника. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.

29 сентября - мученицы Евфимии. Если ива рано утром покрывается инеем - значит, зима будет лютой, морозной.

30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это древний женский праздник, но с грустным привкусом. Утром этого дня всем женщинам следовало хорошо выплакаться, чтобы легче стало на душе не только себе, но и всем близким.

1 октября - чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

2 октября - Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой.

3 октября - Евстахия. Если ветер дует северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде.

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Автор: Екатерина Лиманская