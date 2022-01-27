В столице накануне выходных ожидается ухудшение погоды.

В Украину снова идут сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. Такую погоду предопределяют атмосферные фронты циклона Marie.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 28 января ожидается снег, мокрый снег, на Юге - с дождем.

"Ветер юго-западного направления будет задувать и завивать до штормового на Западе, Севере", - рассказала она.

А уже в субботу, 29-го числа, сильный ветер придет и на Восток и Юг. Диденко прогнозирует, что температура воздуха ближайшей ночью на Востоке, в Центре и на Юге будет достигать -3...-8°. А на Сумщине и Харьковщине -8...-11°.

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В Киеве пятница будет ветреной, со снегом, мокрым снегом, налипанием мокрого снега.

По данным Погода УНИАН, в Украину после периода сильных морозов идет потепление. Местами температура поднимется до + 4°. При этом в большинстве областей ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Такая погода подержится до конца января.

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