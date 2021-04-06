Во Львове ударил мороз: город засыпает снегом (фоторепортаж, видео)

В западной части страны началось похолодание.

Сегодня, 6 апреля, температура во Львове упала до -1° и в городе начался снегопад.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

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Снег тает на проезжей части, но при этом остается лежать на палисадниках и крышах зданий.

Согласно данным Погода УНИАН, сегодня во Львове ночью температура опустится до -5°, днем не поднимется выше +3°.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля: данные Погоды УНИАН

Во вторник, 6 апреля, западные области накроет похолодание: здесь температура днем опустится до +3°, на Львовщине возможен снег. В остальных западных регионах пройдут дожди. На востоке, севере и юге Украины ожидается переменная облачность, температура не поднимется выше +15°.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +12°.

В Одессе - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +10°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +13°.