Во Львове ударил мороз: город засыпает снегом (фоторепортаж, видео)
В западной части страны началось похолодание.
Сегодня, 6 апреля, температура во Львове упала до -1° и в городе начался снегопад.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
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Снег тает на проезжей части, но при этом остается лежать на палисадниках и крышах зданий.
Согласно данным Погода УНИАН, сегодня во Львове ночью температура опустится до -5°, днем не поднимется выше +3°.
Прогноз погоды в Украине на 6 апреля: данные Погоды УНИАН
Во вторник, 6 апреля, западные области накроет похолодание: здесь температура днем опустится до +3°, на Львовщине возможен снег. В остальных западных регионах пройдут дожди. На востоке, севере и юге Украины ожидается переменная облачность, температура не поднимется выше +15°.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +12°.
В Одессе - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +10°.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +13°.
- Винница+12°... 0°
- Днепр+13°... +4°
- Донецк+11°... +2°
- Житомир+9°... 0°
- Запорожье+13°... +5°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+13°... +2°
- Кропивницкий+12°... +4°
- Луганск+13°... +3°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+3°... -4°
- Николаев+11°... +6°
- Одесса+10°... +6°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+11°... +8°
- Сумы+13°... +3°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+12°... +2°
- Херсон+11°... +6°
- Хмельницкий+6°... -1°
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