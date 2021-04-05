Во Львове - снег, в центре - до +15°: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

16:30, 5 апреля 2021
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Западные области накроют осадки.

В западных регионах может пойти снег / Фото ua.depositphotos.com
В западных регионах может пойти снег / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 6 апреля, западные области накроет похолодание: здесь температура днем опустится до +3°, на Львовщине возможен снег. В остальных западных регионах пройдут дожди. На востоке, севере и юге Украины ожидается переменная облачность, температура не поднимется выше +15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На этой неделе будет холодно: в Украине ожидаются снегопады и дожди (карта)

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +12°.
  • Во Львове во вторник ожидается снегопад, ночью -5°, днем +3°.
  • В Луцке будет дождь, ночью -3°, днем +4°.
  • В Ривне во вторник - дождь, ночью -4°, днем +3°.
  • В Тернополе 6 апреля ночью будет -3°, днем +3°, дождь.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +6°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается дождь, ночью -3°, днем +3°.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°, дождь.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+11°.
  • В Житомире во вторник - облачно, температура ночью 0°, днем +8°.
  • В Черкассах - переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+12°.
  • В Одессе 6 апреля - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +10°.
  • В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +13°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
  • В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +8°...+11°.
  • В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +14°. 
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью +3°, днем +14°.
Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 6 апреля

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. завтрашний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

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Автор: Елена Пилипчак

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