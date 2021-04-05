Во Львове - снег, в центре - до +15°: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Западные области накроют осадки.
Во вторник, 6 апреля, западные области накроет похолодание: здесь температура днем опустится до +3°, на Львовщине возможен снег. В остальных западных регионах пройдут дожди. На востоке, севере и юге Украины ожидается переменная облачность, температура не поднимется выше +15°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На этой неделе будет холодно: в Украине ожидаются снегопады и дожди (карта)
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +12°.
- Во Львове во вторник ожидается снегопад, ночью -5°, днем +3°.
- В Луцке будет дождь, ночью -3°, днем +4°.
- В Ривне во вторник - дождь, ночью -4°, днем +3°.
- В Тернополе 6 апреля ночью будет -3°, днем +3°, дождь.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +6°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается дождь, ночью -3°, днем +3°.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°, дождь.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+11°.
- В Житомире во вторник - облачно, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+12°.
- В Одессе 6 апреля - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +10°.
- В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +13°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
- В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +8°...+11°.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +14°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью +3°, днем +14°.
Народные приметы 6 апреля
В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. завтрашний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.
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Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+8°... -1°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+9°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+9°... +2°
- Кропивницкий+10°... +2°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+12°... +5°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+10°... -1°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+9°... +1°
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