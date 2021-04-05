Во Львове - снег, в центре - до +15°: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Западные области накроют осадки.

В западных регионах может пойти снег / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 6 апреля, западные области накроет похолодание: здесь температура днем опустится до +3°, на Львовщине возможен снег. В остальных западных регионах пройдут дожди. На востоке, севере и юге Украины ожидается переменная облачность, температура не поднимется выше +15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +12°.

Во Львове во вторник ожидается снегопад, ночью -5°, днем +3°.

В Луцке будет дождь, ночью -3°, днем +4°.

В Ривне во вторник - дождь, ночью -4°, днем +3°.

В Тернополе 6 апреля ночью будет -3°, днем +3°, дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +6°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается дождь, ночью -3°, днем +3°.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°, дождь.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+11°.

В Житомире во вторник - облачно, температура ночью 0°, днем +8°.

В Черкассах - переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+12°.

В Одессе 6 апреля - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +10°.

В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +13°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +8°...+11°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +3°, днем +14°.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 6 апреля

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. завтрашний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

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