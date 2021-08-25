Сегодня во многих областях Украины будут греметь грозы.

Сегодня, 25 августа, во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды, в частности, грозы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 25 августа днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сегодня в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине сегодня, 25 августа

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +20°.

Во Львове в среду будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +18°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +17°.

В Тернополе 25 августа ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +18°, дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°, ливень.

В Виннице сегодня будет +11°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшой дождь.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°, ливень.

В Одессе 25 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Запорожье сегодня температура ночью +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+21°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +18°...+28°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +33°.

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Автор: Екатерина Лиманская