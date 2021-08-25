Сегодня, 25 августа, во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды, в частности, грозы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 25 августа днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Также сегодня в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине сегодня, 25 августа
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +20°.
Во Львове в среду будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +18°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°.
В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +17°.
В Тернополе 25 августа ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +18°, дождь.
В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°, ливень.
В Виннице сегодня будет +11°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в среду будет ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшой дождь.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°, ливень.
В Одессе 25 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
В Херсоне в среду ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
В Запорожье сегодня температура ночью +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+21°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +18°...+28°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +31°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +33°.
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