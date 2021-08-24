Холоднее всего будет на западе, а теплее всего на юге и востоке страны.

Завтра, 25 августа, в западных и северных областях Украины будет +17°...+21°, а на юго-востоке потеплеет до +28°...+33°. Местами на западе, на севере и в центре страны пройдут дожди и даже ливни, а в южных областях ожидается ясная и безоблачная погода с обилием солнца.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +20°.

Во Львове в среду будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +18°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +17°.

В Тернополе 25 августа ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +18°, дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°, ливень.

В Виннице завтра будет +11°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшой дождь.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°, ливень.

В Одессе 25 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+21°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +18°...+28°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +33°.

Народные приметы на 25 августа

25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях - это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. Надо было разобраться там, чтобы было куда убирать летнюю упряжь, соху, борону, нельзя было допустить, чтобы "на поветях черт ногу переломил".

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Автор: Екатерина Лиманская