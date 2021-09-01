Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются значительные дожди / фото УНИАН

Сегодня, 1 сентября, в некоторых областях Украины ожидаются значительные дожди. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", - говорится в сообщении.

скриншот meteo.gov.ua

Также сегодня в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

скриншот meteo.gov.ua

Погода в Украине 1 сентября

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°, ливень.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, ливень.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, ливень.
  • В Тернополе 1 сентября ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, ливень.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, ливень.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°, ливень.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, ливень.
  • В Виннице сегодня будет +11°...+19°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черкассах сегодня будет небольшой дождь, ночью +12°, днем +25°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.
  • В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.
  • В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.
  • В Херсоне в среду ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Николаеве будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.
  • В Запорожье сегодня температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.
  • В Днепре температура ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+25°.
  • В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

Автор: Екатерина Лиманская