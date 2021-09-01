Синоптики предупредили о сильных дождях: объявлено штормовое предупреждение (карта)

Сегодня на Закарпатье и в Карпатах будут лить сильные дожди.

Сегодня, 1 сентября, в некоторых областях Украины ожидаются значительные дожди. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый. Об этом сообщает Укргидрометцентр. "Днем 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", - говорится в сообщении. Также сегодня в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погода в Украине 1 сентября В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, ливень.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, ливень.

В Тернополе 1 сентября ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°, ливень.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, ливень.

В Виннице сегодня будет +11°...+19°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшой дождь, ночью +12°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.

В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье сегодня температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+25°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°. Автор: Екатерина Лиманская

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