В среду, 1 сентября, часть Украины зальет дождями. Однако во многих областях сохранится теплая и сухая погода.

Осень в Украине начнется с дождей. Осадки 1 сентября ожидаются в западных, северных и некоторых центральных областях. А на юге и востоке будет преобладать теплая погода без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, ливень.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, ливень.

В Тернополе 1 сентября ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°, ливень.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, ливень.

В Виннице завтра будет +11°...+19°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшой дождь, ночью +12°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.

В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+25°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

Народные приметы на 1 сентября

1 сентября - мученика Андрея Стратилата. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Стратилат день пришел - овес созрел. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская