1 сентября часть Украины зальют дожди / фото ua.depositphotos.com
Осень в Украине начнется с дождей. Осадки 1 сентября ожидаются в западных, северных и некоторых центральных областях. А на юге и востоке будет преобладать теплая погода без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°, ливень.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, ливень.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, ливень.
- В Тернополе 1 сентября ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, ливень.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°, ливень.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, ливень.
- В Виннице завтра будет +11°...+19°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшой дождь, ночью +12°, днем +25°.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.
- В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.
- В Херсоне в среду ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.
- В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+25°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.
Погода в Украине 1 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 1 сентября
1 сентября - мученика Андрея Стратилата. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Стратилат день пришел - овес созрел. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: