"Холода и морозы заканчиваются": метеоролог рассказала, когда в Украине потеплеет

По словам специалиста, страна находится под действием антициклона.

Уже скоро в Украине потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

Холода и морозы в Украине отступают, сейчас проживаем самый холодный период, на следующей неделе наступит потепление.

Об этом сказала метеоролог Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института, передает Obozrevatel.

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По ее словам, сейчас Украина находится под действием завершающего антициклона и холодных воздушных масс.

"Они будут господствовать в Украине большую часть этой недели, затем им на смену придет циклон с теплом и осадками. Холода и морозы заканчиваются, вероятно, сейчас у нас самый холодный период. Уже следующая неделя будет значительно теплее, днем дойдет до плюса, возможен мокрый снег", - уточнила Балабух.

По ее словам, из-за увеличения продолжительности дня воздух будет прогреваться все больше. Пока что этому процессу мешает снег, отражающий солнце, но в целом - следующие недели в Украине будут значительно теплее.

Потепление в Украине

Существенное и быстрое потепление в Украине начнется уже с 20-х чисел февраля.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, потепление будет резким.

"Вторая половина февраля будет совершенно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе - было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", - сообщила она.

Синоптик также отметила, что признаки потепления можно заметить уже сейчас. Например, снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый". Это указывает на то, что "нет холодных процессов", пояснила она.