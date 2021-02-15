Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине
Во второй половине февраля будет абсолютно противоположная погода.
Существенное и быстрое потепление в Украине начнется уже с 20-х чисел февраля.
Климатолог анонсировала на ближайшие дни самый холодный период в 2021 году
Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает Obozrevatel.
По ее словам потепление будет резким.
"Вторая половина февраля будет совершенно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе - было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", - сообщила она.
Синоптик также отметила, что признаки потепления можно заметить уже сейчас. Например, снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый". Это указывает на то, что "нет холодных процессов", пояснила она.
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