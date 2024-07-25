Во многих областях Украины в ближайшие дни будут дожди и грозы. Сильной жары не будет, но на юге воздух будет прогреваться до +29°...+34°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.
Погода 25 июля
Сегодня, по его данным, на западе, а также местами в северных, центральных и южных регионах пройдут грозовые дожди. Местами осадки будут в сопровождении града и шквалов 15-20 м/с. Температура воздуха днем +23...+28 °С, а в центральных, южных и восточных областях ночью воздух прогреется до +29...+34 °С.
Погода 26 июля
Накануне выходных в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.
Погода 27 июля
"В субботу, 27 июля, неустойчивая погода с небольшими дождями сохранится в большинстве областей, кроме южной половины", - прогнозирует Кибальчич.
Ветер будет северный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье Украины местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, а днем +23...+28 °С. В юго-восточной части страны и в Крыму температура поднимется до +29...+34 °С.
Погода 28 июля
В последнее июльское воскресенье дожди пройдут в восточных областях и в Приазовье. На остальной территории страны без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Ночью будет +12...+17 °С, а днем по всей стране столбики терометров покажут +23...+28 °С.
В Украину возвращается жа ра - что известно
По данным синоптика Натальи Диденко, суббота и воскресенье в Украине будут жаркими. Однако в понедельник температура воздуха уже снизится в большинстве областей Украины.
"О безвозвратном прекращении жары, конечно, пока речь не идет", - акцентировала синоптик.