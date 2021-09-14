Изменения погоды стоит ждать со второй половины недели.

В ближайшее время погода в Украине начнет меняться. Ожидается резкое снижение температуры и дожди.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в течение этой недели в Украине будет снижаться температура.

"Начиная со вторника и среды в северных и западных областях будет снижение температуры...дневные максимумы будут в пределах +16... +22 градуса, а ночные +5... +10", - рассказала она.

Синоптик прогнозирует, что к концу недели в Украину зайдет циклон, который принесет дожди и существенное похолодание.

"Предварительно можно сказать, что он (циклон - УНИАН) будет перемещаться с западных областей территории Украины с пятницы, 17 сентября. Поэтому в пятницу, субботу и воскресенье в хронологическом порядке с запада на восток будут дожди, местами усиление ветра. Дожди могут быть довольно интенсивные", - пояснила синоптик.

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После прохождения циклона, по словам Натальи Птухи, начнется снижение температуры.

"К примеру, если на начало этой недели в Киеве мы имеем +24... +25 градусов, то уже на следующий понедельник температура может быть значительно ниже, даже на 10 градусов, то есть около +14 градусов. Но этот прогноз еще будет уточняться", - говорит синоптик.

Однако, по ее словам, не стоит расстраиваться: "бабье" лето в Украине еще может повториться.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о резком похолодании в Украине.

"Значительно ощутимее похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будем трястись, особенно в помещениях, от +13...+ 16 градусов", - предупредила она.

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Автор: Екатерина Лиманская